Nürnberg (dpa/lby) - Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines 42 Jahre alten Mannes in Schwabach soll an diesem Donnerstag das Urteil gesprochen worden. Das gab das Landgericht Nürnberg-Fürth bekannt. In dem Prozess ist ein 60 Jahre alter Mann des Mordes angeklagt. Er soll den Ehemann seiner Geliebten im August 2023 in Schwabach erstochen haben.