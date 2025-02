Angeklagt ist er wegen Mordes - unter anderem aus Heimtücke. Und da setzt der Antrag seines Anwalts an. Er will die Haarproben untersuchen lassen, um nachzuweisen, dass die beiden Opfer, die zur Tatzeit ebenso wie der Angeklagte betrunken waren, so sehr an Alkohol gewöhnt waren, dass sie sich durchaus gegen den Angriff zur Wehr setzten konnten. Ohne den Nachweis eines Mordmerkmals könnte der Angeklagte nicht wegen Mordes verurteilt werden. Dann stünde Totschlag im Raum.