Murnau am Staffelsee (dpa/lby) - Das Entsetzen ist groß: Ein Russe soll im oberbayerischen Murnau zwei kriegsversehrte Soldaten erstochen haben. Der mutmaßliche Täter steht von heute (9.30 Uhr) an wegen Mordes an zwei Ukrainern vor dem Landgericht München II. Der russische Staatsbürger, der zur Tatzeit 57 Jahre alt war, soll im April vergangenen Jahres in Murnau die beiden kriegsversehrten Soldaten mit einem Messer erstochen haben.