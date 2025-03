Laut Anklage haben sich am frühen Morgen des 3. Juni dramatische Szenen in dem Wohnhaus abgespielt, in dem drei Generationen unter einem Dach lebten. Zunächst habe der Deutsche eine Axt aus der Garage geholt und sei damit ins Schlafzimmer der Mutter gegangen. Die aus dem Schlaf aufgeschreckte Frau habe sich laut schreiend in eine Ecke geflüchtet und versucht den Angriff abzuwehren. Doch sie sei völlig chancenlos gewesen.