Der Mann und das 63 Jahre alte Opfer kommen beide aus derselben Gegend in Vietnam. Sie sollen sich seit Jahrzehnten gemeinsam in Deutschland in der vietnamesischen Gemeinschaft engagiert haben. Das Opfer soll laut Anklage herausgefunden haben, dass der 65-Jährige knapp 100.000 Euro veruntreut hat. Außerdem soll es noch ungenaue Abrechnungen mit dem Jobcenter gegeben haben.