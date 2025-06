Nach einem Kinobesuch der 49-Jährigen mit einem anderen Mann habe er den Entschluss gefasst, die Frau zu töten. Dazu habe er sich nachts in das ehemals gemeinsame Wohnhaus in Pommelsbrunn (Landkreis Nürnberger Land) geschlichen, ein Nachthemd zu einer Art Strick gedreht und die Frau in ihrem Bett erdrosselt. Die Leiche habe er in einem wenige Kilometer entfernten Waldstück vergraben. Die erwachsenen Kinder des Paares hätten wenige später ihre Mutter als vermisst gemeldet.