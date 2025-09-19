Mordprozess Lebenslange Haft für Mord an THW-Kollegin

Coburg - Sie waren Kollegen beim Technischen Hilfswerk, beide auf der Suche nach einem erfüllten Privatleben. Als der Mann mehr wollte als eine platonische Freundschaft, wurde aus der Verbindung eine Tragödie. Die 40 Jahre alte Frau starb gewaltsam, weil der Mann ihre Zurückweisung nicht ertragen konnte. Der Täter sitzt nun für viele Jahre im Gefängnis. Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Coburg bestrafte ihn in ihrem Urteil wegen Mordes und Störung der Totenruhe mit lebenslanger Haft und stellte zudem die besondere Schwere der Schuld des 38-Jährigen fest.