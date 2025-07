Nürnberg (dpa/lby) - Ein 51 Jahre alter Mann ist von der 5. Strafkammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er seine Ehefrau ermordet hat. Der Angeklagte hatte gestanden, die Frau nach der Trennung in ihrem Bett mit einem Nachthemd erdrosselt und ihre Leiche anschließend in einem Waldstück in der Nähe des Wohnortes im Landkreis Nürnberger Land vergraben zu haben. Die Überreste der Getöteten waren erst Monate nach der Tat gefunden worden.