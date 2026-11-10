Große Betroffenheit in Güstrow

Fabians Mutter nahm an nahezu allen Prozesstagen persönlich mit ihrer Anwältin Christina Habetha teil. Ihr Sohn war vor dessen Verschwinden krankheitsbedingt zu Hause geblieben, während sie arbeiten ging. Als die Mutter zurückkam, war das Kind nicht mehr da. Sie hatte als erste Zeugin in dem Prozess ausgesagt und ihren Sohn als liebevoll und aufmerksam beschrieben. "Ich kann einfach nur sagen, dass ich wahnsinnig stolz auf ihn war", waren die Worte der Mutter.