Rostock - Am 35. Verhandlungstag will das Landgericht Rostock im Fall Fabian heute um 12.30 Uhr das Urteil gegen die des Mordes angeklagte 30-jährige Frau verkünden. Sie soll den achtjährigen Jungen laut Anklage am 10. Oktober 2025 an einem Ackertümpel bei Klein Upahl südwestlich von Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern mit sechs Messerstichen getötet und den Leichnam anschließend angezündet haben. Die Verteidigung sieht zu viele Fragen offen und plädierte auf Freispruch. Die Staatsanwaltschaft spricht von einer geschlossenen Indizienkette und fordert eine lebenslange Haftstrafe.