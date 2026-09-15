Sie relativiert stattdessen: "Wir wollten ja auch nicht richtig suchen." Es habe sich vielmehr um einen Vorwand zum Treffen mit ihrem Bekannten gehandelt. Schütt leuchtet auch das nicht ein. Wozu bräuchten die beiden, die sich in den Vortagen bereits mehrfach getroffen hatten, einen Vorwand?

Mutter wirft Angeklagter Mord vor

Es bleibt bei den Aussagen der Angeklagten vieles unklar. Obwohl noch keine Plädoyers gehalten werden, wirft die Staatsanwaltschaft ihr ständige Lügen vor. Auch die Mutter Fabians als Nebenklägerin glaubt der Beschuldigten nicht, wirft ihr "Lügengeschichten" vor und fragt sie in einem emotionalen Ausbruch direkt: "Warum musste er sterben?", ehe das Gericht die Anwürfe als unzulässig unterbricht. "Ich war es nicht", beharrt die Angeklagte.

Die Verteidigung bescheinigt der Angeklagten zumindest das Bemühen um Wahrheit. "Es ist ihre Art, vorschnell etwas zu sagen", sagt Anwalt Andreas Ohm. Der zweite Verteidiger Thomas Löcker begründet Irrtümer seiner Mandantin mit der hohen emotionalen Belastung und verweist darauf, wie viele Menschen schon bei einer einfachen Prüfung Wichtiges vergessen würden.

Die Skepsis des Richters bleibt. "Vieles stellt sich als unwahr heraus", fasst Schütt zum Ende der Befragung zusammen. Er wisse nicht, ob das mit der Krankheit zu tun habe oder mit ihrer Persönlichkeit, aber für schlüssig halte er die Darstellung der Angeklagten nicht, macht er deutlich.