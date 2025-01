Die drei Männer waren nach Angaben des Gerichts als Leiharbeiter nach Bayern gekommen und wohnten in einer Monteursunterkunft in Neumarkt in der Oberpfalz. Im vergangenen April hatten sie demnach dort zusammen Alkohol getrunken - dabei war es zum Streit mit dem 48 Jahre alten Opfer gekommen. Die genauen Gründe dafür konnten die Ermittler bislang nicht herausfinden.