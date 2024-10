Die Anklage legt dem 48 Jahre alten Mann, der zuletzt in Kleve in Nordrhein-Westfalen lebte, Mord zur Last. Der mutmaßliche Täter hatte es laut Anklage auf Geld und Wertgegenstände des 51 Jahre alten Opfers abgesehen. Er wurde schon einmal verdächtigt, mit dem Tod des Mannes zu tun zu haben und saß in Untersuchungshaft, kam jedoch wieder frei. Damals habe der Verdacht gegen ihn nicht hinreichend konkretisiert und erhärtet werden können, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Von der Leiche des seit 2019 vermissten Mannes aus der Bodensee-Region fehlt jede Spur.