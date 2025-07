Nürnberg (dpa/lby) - Zum Auftakt eines Prozesses um den gewaltsamen Tod eines 42 Jahre alten Mannes in Schwabach hat der Angeklagte am Landgericht Nürnberg-Fürth die Schuld an der Tat zurückgewiesen. Er habe nicht - wie von der Staatsanwaltschaft dargestellt - in voller Absicht und geplant auf das Opfer eingestochen, ließ er über seine Verteidigerin erklären. Vielmehr habe es ein Gerangel gegeben, in dessen Folge es zu den Verletzungen gekommen sei.