Mordkomplott: Bewährungsstrafe für dilettantische Mordpläne gegen Ehemann

Das Ehedrama hatte sich der Anklage zufolge seit Jahren in der tiefsten mittelfränkischen Provinz abgespielt. Die Frau unterhielt jahrelang ein Verhältnis mit ihrem Mitangeklagten. Ihre Ehe wollte sie jedoch nicht aufgeben - unter anderem aus Angst vor sozialer Verfolgung in ihrem ländlich geprägten Umfeld und wegen finanzieller Nachteile im Falle einer Scheidung. Schließlich entschloss sich das Paar, den Ehemann während seines Thailand-Urlaubs umbringen zu lassen.