Mordkommission ermittelt: Einbrecher schlagen Mann mit Hammer auf den Kopf

Nürnberg (dpa/lby) - Zwei Einbrecher sollen einen Mann mit einem Hammer am Kopf verletzt haben und geflüchtet sein. Die Mordkommission ermittelt und sucht Zeugen.
Ein 48-Jähriger wird per Handy über einen Einbruch in der Hütte eines Bootsverleihs alarmiert. Er macht sich auf den Weg - und gerät in eine körperliche Auseinandersetzung mit zwei Unbekannten.
Nürnberg (dpa/lby) - Zwei Einbrecher sollen einen Mann mit einem Hammer am Kopf verletzt haben und geflüchtet sein. Die Mordkommission ermittelt und sucht Zeugen.
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Den Angaben nach drangen die beiden bislang unbekannten Täter in der Nacht in die Hütte eines Bootsverleihs in Nürnberg ein. Der 48 Jahre alte Geschädigte sei daraufhin per Handy über den Einbruch alarmiert worden und zu dem Verleih gefahren. Mit den Tätern kam es dann laut Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei soll einer der Unbekannten dem Mann mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen haben. Danach seien die Einbrecher zu zweit auf einem Fahrrad geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb nach Polizeiangaben erfolglos.
Der 48-Jährige wurde mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei drangen die Täter gewaltsam in die Hütte ein und verursachten einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Ob auch Gegenstände aus der Hütte gestohlen wurden, wird noch geprüft.