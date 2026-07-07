Mordkommission ermittelt: Einbrecher schlagen Mann mit Hammer auf den Kopf

Den Angaben nach drangen die beiden bislang unbekannten Täter in der Nacht in die Hütte eines Bootsverleihs in Nürnberg ein. Der 48 Jahre alte Geschädigte sei daraufhin per Handy über den Einbruch alarmiert worden und zu dem Verleih gefahren. Mit den Tätern kam es dann laut Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei soll einer der Unbekannten dem Mann mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen haben. Danach seien die Einbrecher zu zweit auf einem Fahrrad geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb nach Polizeiangaben erfolglos.