In der Nacht vom 21. Juni auf den 22. Juni kam es im Bereich der Heinrich-Heine-Straße in Zella-Mehlis zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren alkoholisierten Personen. Die Täter wirkten mit Tierabwehrspray und Gürteln auf den 23-jährigen Miguel ein, der sich aufgrund seiner Alkoholisierung und der Übermacht der Angreifer nicht wehren konnte. Sie trieben ihn durch das Wohngebiet, während der Geschädigte nach Hilfe rief, wie die Staatsanwaltschaft Meiningen am Donnerstagnachmittag mitteilt.