Für die beiden am Dienstag festgenommenen Mädchen aus Zella-Mehlis ist noch am gleichen Tag Untersuchungshaft angeordnet worden. Bei ihnen besteht laut Staatsanwaltschaft der dringende Tatverdacht, an der Ermordung des 23-jährigen Miguel in Zella-Mehlis beteiligt gewesen zu sein. Daher habe eine Haftrichterin den Haftbefehl gegen die 15- und die 16-Jährige erlassen.