Ein junger Mann, 23 Jahre alt, wird in Zella-Mehlis von einer Gruppe Jugendlicher mutmaßlich brutal in den Tod getrieben – wie konnte es dazu kommen? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Staatsanwälte, sondern lässt auch viele Menschen vor Ort seit der Tat nicht mehr los. „Es hätte verhindert werden können“, berichtet nun ein Familienvater, der das Geschehen in der Stadt bereits länger beobachtet hatte. Eine solche Tat hätte sich seit Längerem abgezeichnet, sagt er.