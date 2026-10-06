Holtgast - Ein halbes Jahr nach dem Fund einer Männerleiche auf einem Grundstück in der ostfriesischen Gemeinde Holtgast muss ein 31-Jähriger unter Mordverdacht länger in Untersuchungshaft bleiben – obwohl eine Frist zur U-Haft-Dauer abgelaufen ist. Grund dafür ist ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen den 31-jährigen Deutschen wegen besonders schwerer Brandstiftung in Sachsen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Aurich auf Anfrage sagte. In diesem Fall erließ das Amtsgericht Wittmund bereits Mitte September ebenfalls Untersuchungshaft gegen den Mann. Diese läuft nun.