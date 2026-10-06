Warum es bislang keine Anklage im Mordfall gibt

Im Mordfall Holtgast hat die Staatsanwaltschaft bislang keine Anklage erhoben. "Es liegt daran, dass die Ermittlungen sehr umfangreich und noch nicht abgeschlossen sind", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Es gebe keine Zeugen des Mordes, es handele sich um ein Indizienverfahren. "Diese Indizien müssen zusammengetragen und ausgewertet werden." Auch die Daten der Telekommunikationsüberwachung müssten noch ausgewertet werden – das sei zeitaufwendig. Die Staatsanwaltschaft wolle zeitnah Anklage erheben, das gehe aber erst nach Abschluss der Ermittlungen, sagte der Sprecher weiter.