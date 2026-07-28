Mordermittlungen: Fünf tote Säuglinge bei Familie in Südfrankreich entdeckt

Orange - Fahnder haben im Haus einer Familie im südfranzösischen Orange fünf tote Säuglinge entdeckt. Nach Feststellung eines Gerichtsmediziners handele es sich bei dem Fund um die Knochen von vier Säuglingen und die verwesende Leiche eines weiteren Säuglings, teilte die Staatsanwaltschaft in Nîmes mit. Nachdem er erneut sehr spät die Schwangerschaft seiner Partnerin entdeckt hatte, die zu Hause ein Kind zur Welt brachte und danach in eine Klinik kam, habe der Lebensgefährte Nachforschungen angestellt. Dabei sei er in Kartons auf die menschlichen Überreste gestoßen.