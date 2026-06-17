Morde von Gilgo Beach: US-Serienmörder zu lebenslanger Haft verurteilt

Der New Yorker Architekt Rex Heuermann hatte im April zugegeben, jahrzehntelang ein Doppelleben geführt zu haben: Als Familienvater sei er aus einem Vorort auf Long Island zur Arbeit in die Millionenmetropole gependelt und als Architekt erfolgreich gewesen - daneben habe er immer wieder, wenn seine Frau verreist war, Sexarbeiterinnen engagiert und diese dann erwürgt und ihre Leichen auf Long Island abgelegt. Häufig geschah das am Gilgo-Strand, weswegen Heuermann in den USA auch als Gilgo-Beach-Serienmörder bekannt ist.