„Dass zwei weitere Tatverdächtige festgenommen wurden, zeigt, wie wichtig die umfassende Arbeit der Ermittlungsbehörden in diesem Fall ist, um dieses Gewaltverbrechen, das mich und so viele Bürgerinnen und Bürger von Zella-Mehlis fassungslos macht, aufzuklären. Ich bedanke mich bei den Vertretern der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft für ihre Arbeit“, sagte der Zella-Mehliser Bürgermeister Torsten Widder (parteilos) am Dienstagnachmittag.