Unsere Gesellschaft, der Umgang im Alltag ist rauer geworden, gefährlicher. Diesen Eindruck haben viele und fühlen sich nicht mehr überall sicher. Ja, die mühsam kulturell erarbeitete Hemmschwelle, die uns davor bewahrt, Konflikte mit Gewalt zu lösen, wird wieder öfter überschritten als wir es in den vergangenen Jahren gewohnt waren. Das sagt nun auch der oberste Strafrichter in Meiningen nach den erschreckend schweren Gewalttaten, die die Justiz zuletzt in Südthüringen zu bearbeiten hatte. Der Mann weiß, wovon er spricht, und er weiß auch, dass man aus dem Geschehen vor Gericht weder die vielfältigen Ursachen noch die Zukunft dieser Entwicklung beurteilen kann. Dennoch ist es ein ernstes Signal, dass auch unter uns die übelsten Taten, die Menschen begehen können, ganz konkret passieren – und es eine gesellschaftliche Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass Attacken gegen das Leben seltene Ausnahmen bleiben.