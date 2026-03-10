Sie hat die Flucht ergriffen, den 63 Jahre alten Mann sterbend in seiner Wohnung in Sonneberg zurückgelassen, nachdem sie ihm im vergangenen Frühjahr mit einem Küchenmesser in den Rücken und in den Hals gestochen haben soll. Seit Mitte Februar wird wegen heimtückischen Mordes aus Habgier, wegen Raubs mit Todesfolge, am Landgericht Meiningen gegen eine 22-jährige Frau verhandelt. Drei Handys und ein Laptop, zusammen etwa 1500 Euro wert, waren wohl in ihrem Gepäck, wurden später, nach ihrer Verhaftung, gefunden.