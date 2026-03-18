Mehrere Minuten habe es gedauert, nach dem Messerstich, bis der Mann in seinem Wohnzimmer in Sonneberg zusammengebrochen, dann gestorben sei. Mehrere Minuten „in Todesangst“, sagt die Rechtsmedizinerin, die im Mordprozess am Landgericht Sonneberg zur Todesursache befragt wird. Dem 63-Jährigen seien erst zwei – weniger gravierende – Stichverletzungen in den Rücken zugefügt worden. Dann sei ihm in der Drosselgrube – das ist die kleine Vertiefung am Halsansatz – die Arterie fast durchtrennt, die Luftröhre durchstochen worden. „Das ist“, sagt sie, „eine Verletzung, bei der nichts mehr zu retten ist“ – auch nicht, „wenn der Notarzt daneben gestanden hätte“. Der mutmaßlich mit einem Küchenmesser attackierte Mann habe sein Blut eingeatmet und geschluckt – an der Bluteinatmung sei er erstickt, auch der Blutverlust sei sehr hoch gewesen. Was die großen Blutlachen in der Wohnung erkläre, in denen Sachverständigen des Landeskriminalamts so viele Spuren gefunden haben, dass sie zumindest einen hypothetischen Ablauf des Geschehens von der Bettkante über die Küche ins Wohnzimmer nachvollziehen können.