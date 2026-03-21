Ein Mädchen aus ärmlichen Verhältnissen, das sich prostituiert, um die Familie zu unterstützen, und ein einsamer Mann, der solvent und bereit ist, für die Illusion von ein bisschen Liebe zu bezahlen? Was sich im vergangenen Jahr in Sonneberg zugetragen hat, ist mitnichten eine Pretty-Woman-Geschichte mit Happy End. Es ist eine brutal reale Geschichte von Illusionen und enttäuschten Hoffnungen, an deren Ende ein Mann einen vermutlich quälenden Tod erlitten hat und eine junge Frau vor der Aussicht steht, mindestens die nächsten 15 Jahre, vielleicht lebenslang, im Gefängnis eingesperrt zu sein.