Im Prozess um eine vor einem Jahr in Eisenach totgetretene Frau ist ein 38-jähriger Mann am Freitagnachmittag zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Gericht sprach ihn wegen Mordes und gefährlicher Körperverletzung und wegen Unterschlagung schuldig. Sicherungsverwahrung, wie es die Staatsanwältin gefordert hatte, wurde angeordnet. Das heißt, dass der Mann auch nach Verbüßung der Haftstrafe nach mindestens 15 Jahren nicht in die Freiheit entlassen wird.