„Die riesige Blutlache – uns stockte der Atem“. Sagt einer der Polizeibeamten, die nach dem Notruf als Erste in der Wohnung in Eisenach ankamen. „Das viele Blut – das hab’ ich in 20 Dienstjahren nicht erlebt“. Sagt die Hauptkommissarin, die den Einsatz kurze Zeit später übernahm. Die Zeugenaussagen vor dem Schwurgericht am Landgericht Meiningen zeigen schon am Tag der Mordprozesseröffnung, dass eine Frau vor ihrem Tod im vergangenen Januar brutale Grausamkeiten erleiden musste. Wer die in der Verhandlung gezeigten Bilder gesehen hat, dürfte noch lange bedauern, nicht frühzeitig den Blick abgewandt zu haben.