Mehrere Schnitte, klaffende Wunden, große Blutergüsse, eine im Nacken verknotete Wäscheleine um den Hals – der Leichnam, der im vergangenen Juni in Brotterode in einem Keller unter Decken gefunden wurde, zeugte von mannigfaltigen Verletzungen; es musste sehr viel Blut geflossen sein. Was die Rechtsmedizinerin im Mordprozess am Landgericht Meiningen berichtet, bestätigt „stumpfe und scharfe Gewalt“, die der Frau, die 78 Jahre alt war, angetan wurde, ehe sie starb. Und, sagt die Ärztin, „es ist davon auszugehen, dass auch noch Würgen mit den Händen“ stattgefunden habe. Wie lange die Frau bei Bewusstsein gewesen sei, lasse sich nicht mehr sagen, aber eine Weile „gelebt hat sie noch“. In ihrem Blut habe sich weder eine Überdosis Medikamente noch Alkohol gefunden. Dass sie in der Nacht vor dem Tag, an dem sie sofort von mehreren Leuten vermisst wurde, weil sie nicht mehr erreichbar war, gestorben ist, sei „möglich“.