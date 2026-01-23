Der zweite Verhandlungstag im Mordprozess am Landgericht Meiningen ist ihr Geburtstag – 79 Jahre alt wäre sie geworden. Ihr Leben wurde vorher beendet, gewaltsam. Eine Nachbarin soll die alte Dame geschlagen, mit den Händen und mit einer Wäscheleine gewürgt, mit dem Messer auf sie eingestochen, sie im Keller des Hauses in Brotterode, in dem beide Frauen wohnten, zurückgelassen haben. Dann soll sie deren Geldkarten an sich genommen und damit mehr als 5000 Euro abgehoben haben. Der Verteidiger der 50-jährigen Angeklagten hat direkt nach Prozesseröffnung erklärt, sie werde keine Angaben machen. Die Frau hat bisher nur einmal Regung gezeigt – als ihre Schwägerin ausgesagt hat, sie traue ihr „das“ nicht zu, hat sie kurz schluchzend die Hände vors Gesicht geschlagen.