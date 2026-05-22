In anderen Zusammenhängen würde man vom Silbertablett sprechen, auf dem dieses oder jenes serviert wird. Oder von einem Eigentor. Am Landgericht Meiningen konterkariert ein beschuldigter Mann in Argumentation und Verhalten sein Bemühen darum, sich als psychisch gesunder Mensch darzustellen. Der nicht schuldunfähig ist. Der kein Problem hat. Und der vor allem seine Mutter nicht umgebracht hat. Allen Versuchen seines Anwalts, ihn zurückzuhalten, zum Trotz, redet er dazwischen, wenn Zeugen aussagen, mal aufgebracht, mal empört, will Fragen beantwortet haben, deren Sinn von außen betrachtet nicht erkennbar ist, benimmt sich oft erratisch, wird auch ausfällig. Es geht um viel – die Aufklärung des laut Rechtsmediziner gewaltsamen Todes seiner Mutter und, falls es so war, wie die Staatsanwältin annimmt, und er die 75-Jährige im Zustand der Schuldunfähigkeit erstickt hat, seine Unterbringung in der Psychiatrie.