Erst im Mai war bekanntgeworden, dass einem anderen Australier ebenfalls auf Bali wegen des Besitzes einer größeren Menge Kokain die Todesstrafe droht. Weltweite Schlagzeilen machte der Fall der australischen Drogenschmugglerbande "Bali Nine" (Bali Neun): Die beiden Anführer waren 2015 trotz internationaler Proteste von einem Erschießungskommando in Indonesien hingerichtet worden. Die drei nun festgenommenen Australier werden in Medien bereits als "Bali Three" bezeichnet.