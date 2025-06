Der Angeklagte handelte vorsätzlich und aus niedrigen Beweggründen, sagte der Vorsitzende Richter Markus von Hagen in der Urteilsbegründung. Er habe die Tat angekündigt und geplant. Die Pumpgun habe der Angeklagte an dem Tatabend im Juni 2024 mit sich geführt, um das Opfer wie in Handynachrichten angekündigt anzugreifen.