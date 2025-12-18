In ihren Unterlagen zum „Fahndungseinsatz Werner W.“ protokollieren die Offiziere der Staatssicherheit nüchtern die Ereignisse vom 19. Dezember 1975. Um 2.40 Uhr in der Nacht“, halten sie fest, wurden der 21 Jahre alte Gefreite Klaus-Peter Seidel und der 20 Jahre alte Soldat Jürgen Lange etwa 2000 Meter südostwärts der Gemeinde Harras „durch einen bislang unbekannten Täter aus Richtung DDR beschossen und tödlich verletzt“. Maßnahmen seien eingeleitet, die Untersuchung der Ereignisse in die Hände des Stabschefs des Grenzkommandos Süd gelegt. Alarmstufe Rot für die Sicherheitsorgane: Zwei tote Grenzer und – wie alsbald klar ist – ein fahnenflüchtiger NVA-Soldat als Täter, dazu Waffen und scharfe Munition – und ein Grenzdurchbruch in Richtung Westen. Schlimmer kann es nicht kommen kurz vor Weihnachten.