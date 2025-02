Mopedfahrer: Jugendlicher Mopedfahrer bei Unfall schwer verletzt

Eisenach (dpa/th) - Ein 16 Jahre alter Mopedfahrer ist bei einem Unfall in Eisenach schwer verletzt worden. Der Jugendliche kam am Samstag nach bisherigen Erkenntnissen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Transporter zusammen, wie die Polizei berichtete. Der Fahrer wurde dabei schwer und sein 15 Jahre alter Sozius leicht verletzt. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht.