Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Unteren Hauptstraße in Wallbach ist ein 15‑jähriger Mopedfahrer schwer verletzt worden. Der Jugendliche war mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit dem Pkw einer 21‑jährigen Autofahrerin zusammen, die ihm entgegenkam.