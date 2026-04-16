„Rotkäppchen“ heißt das kleine Fahrzeug mit dem roten Dach, das der 17-jährigen Lilith Henning ein Stück Freiheit geschenkt hat. Seit über einem Jahr fährt sie damit umher, auf Landstraßen, in der Stadt. Immer mit höchstens 45 km/h – schneller geht nicht. Auch wenn das Fahrzeug der französischen Marke Axiam aussieht wie ein Auto – eigentlich ist es keines. Es ist ein Leichtfahrzeug, das als sogenanntes Microcar, oder auch Mopedauto bezeichnet wird.