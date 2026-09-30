Auch Politik setzt auf Symbolkraft der Simson

Und dann ist da noch die Politik: AfD-Politiker wie Ulrich Siegmund in Sachsen-Anhalt und Björn Höcke in Thüringen nutzten die Zweiräder im Wahlkampf. Aber auch Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) ist erklärter Fan von Schwalbe und Co. Er bemühte sich etwa um die Erweiterung der Geschwindigkeitssonderregelung auf Simson-Reimporte. Aber auch die Linke mischt mit: Der ehemalige Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow präsentierte sich auf Instagram etwa in einem T-Shirt mit der Aufschrift "Antifaschistische Simsonfahrer*Innen".

"Für die Politik ist sie interessant, weil sie ein Identifikationsobjekt für eine fast verloren gegangene Ostidentität ist", mutmaßt Liebetruth über die Fokussierung auf die Simson. Er sieht die Mopeds als Mittel, über eine Alltagskultur der DDR zu sprechen, die über die Diktatur hinausgeht. "Die Menschen hatten ihre persönlichen Geschichten, ihren Alltag – sie hätten nach der Wiedervereinigung gerne das Gefühl bekommen, dass das Berücksichtigung findet und ernst genommen wird."

Simson-Erben: Protest gegen AfD-Vereinnahmung

Die Erben der Familie Simson verfolgen einige Entwicklungen mit Sorge: Sie haben deutlich gemacht, dass sie keine Vereinnahmung vor allem seitens der AfD wünschen "Haltet den Namen Simson aus der Politik heraus", forderte der Sprecher der Familie Dennis Baum bei einer Protestkundgebung gegen den Bundesparteitag der AfD im Juli in Erfurt. Seine Familie sei bis heute jüdischen Glaubens. Das passe nie mit dem Programm der AfD zusammen, sagte der in den USA lebende Baum.

Er und andere Familienmitglieder werden am Freitag auch zur ausverkauften Premiere in Suhl erwartet, wie Liebetruth sagte. Für weitere Termine in Suhl gibt es noch Karten. Ein Wunsch der Macher ist es, das Stück im kommenden Jahr auf Tour durch andere Orte zu schicken.