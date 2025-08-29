Sie sind eine eingeschworene Gemeinschaft, sagen sie. Das müssen sie wohl auch sein, um solche großen, gemeinsamen Touren mit ihren kultigen Simson-Mopeds zu unternehmen: im Jahr 2020 hin und zurück insgesamt 1200 Kilometer an den Bodensee, ein Jahr später dann 1400 Kilometer beim Ausflug an die Mecklenburgische Seenplatte und 2024 1250 Kilometer nach Füssen/Garmisch Partenkirchen und wieder zurück in die Heimat nach Gleichamberg. Dort wohnt die Mehrzahl der acht Mitglieder und zwei Anwärter des eingetragenen Vereins Gleichberg Kombinat im Alter von 15 bis 24 Jahren. Am Samstag, 30. August, wird zwar nicht dort, aber am Sportplatz des nahen Bedheim das 1. Gleichberg Simson Treffen steigen, das sie unter dem Motto „Auf zwei Rädern durch die Heimat“ ausrichten.