Moped-Festival: Simsontreffen in Zwickau mit 6.000 Besuchern

Zwickau (dpa/sn) - Knapp 6.000 Menschen haben am Wochenende beim Simsontreffen die Kultmopeds aus der DDR gefeiert. Überwiegend Jugendliche und junge Erwachsene besuchten das viertägige Festival auf dem Zwickauer Flugplatzgelände, wie die Polizei mitteilte. Die Veranstalter bedankten sich bei den Besuchern für ein "unvergessliches Wochenende". "Ob auf der Rennstrecke, vor der Bühne oder auf dem Zeltplatz - ihr habt für eine unglaubliche Stimmung gesorgt!", schrieben sie in einem Facebook-Beitrag.