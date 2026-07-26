Moped-Festival: Simsontreffen in Zwickau mit 6.000 Besuchern

Zum Abschluss zog die Polizei ein überwiegend positives Fazit. Der Einsatz sei weitestgehend zufriedenstellend verlaufen, sagte Polizeioberrätin Katharina Matt, die den Polizeieinsatz führte, laut Mitteilung. "Nichtsdestotrotz sind an allen vier Einsatztagen Ordnungswidrigkeiten und Straftaten erfasst worden, die in der Zahl aber unter dem Vorjahr liegen." Rund 390 Einsatzkräfte der Polizei begleiteten das Festival. Von Donnerstag bis Sonntag registrierten die Beamten 21 Straftaten, darunter vier Körperverletzungen. Das waren weniger als halb so viele wie im Jahr zuvor mit 44 Straftaten und 18 Körperverletzungen.