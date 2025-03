Komplett-Verbot in Dänemark

Nabu-Expertin Schlüter erläutert, dass es neben dem EU-Verbot zu Bleischrot in Feuchtgebieten in Deutschland auch landesrechtliche Verbote zu bleihaltiger Munition gebe. So setzten mehrere Bundesländer auf bleifreie Jagd in ihren Landesforsten und Staatswäldern. In Brandenburg würden zu den Paarhufern zählende Wildarten wie Rehe und Wildschweine seit 2021 landesweit bleifrei gejagt.