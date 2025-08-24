SG SV Empor 90 EishausenVorstand/Präsident: Evelyn Schmidt Abteilungsleiter: Marcus Flurschütz Trainer/Co-Trainer: Marcus Flurschütz/Alexander Mühlfeld Mannschaftsleiter: Marcus Flurschütz Zugang: Max Moka (SV 09 Arnstadt) Abgänge: Max Tanner (SV 08 Westhausen) Aufgebot: Tim Ehrsam, Connor Ganz, Finn Geyer, Oliver Grimmer, Luc Hofmann. Toni Holz, Maurice Juhrsch, Robert Keyser, Falco Knauer, Rene Lang, Alexander Lotz, Pascal Mohr, Max Moka, Antonio Mühlfeld, Danilo Mühlfeld, Richard Schmidt, Sven Schmidt, Jonas Waldmann Gesamtanzahl der Spieler: 18 Ziel:
gesichertes Mittelfeld