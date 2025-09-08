Die Würze dieses Kreisligaduells lag darin, dass der TSV 08 eigentlich selbst Mitglied der Spielgemeinschaft Mendhausen ist. Einzig seine erste Männermannschaft nimmt noch selbstständig am Spielbetrieb teil. So sind viele Fußballer auch öfter miteinander statt gegeneinander aufgelaufen. Ausgerechnet jetzt mussten aber die wieder einmal schlecht gestarteten Gleichamberger versuchen, gegen den ambitionierten Tabellenzweiten verlorenen Boden gut zu machen.