Es ist kurz nach Sonnenaufgang, als der Heißluftballon lautlos über das Heldburger Land gleitet. Unter dem Korb ziehen Felder, Wälder und kleine Dörfer vorbei, während die ersten Sonnenstrahlen die Landschaft in goldenes Licht tauchen. Nur das kurze Zischen des Brenners durchbricht die morgendliche Stille. Für die Menschen an Bord ist es ein Moment, den sie so schnell nicht vergessen werden.Zu diesem besonderen Erlebnis hatte der Ballonsportclub Thüringen engagierte Ehrenamtliche eingeladen. Als Dankeschön für ihren Einsatz durften sie eine Ballonfahrt über Südthüringen genießen. Auch der Seniorenbeirat der Stadt Schleusingen gehörte zu den ausgewählten Gruppen. Dort entschied das Los, wer mitfahren durfte – und für eine Schleusingerin wurde der Traum vom Fliegen Wirklichkeit.