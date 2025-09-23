Einen besonderen Grund für den Standortwechsel nach der zweimonatigen Sommerpause gab es laut Veranstalter Martin Fröhlich nicht. In den Monaten Juli und August hatte man sich eine Protest-Auszeit gegönnt. „Wir wollten mal was Neues ausprobieren“, so Fröhlich. Denn in der Regel fand die Montagsdemo in der Vergangenheit stets auf dem Rathausplatz statt. Letztmalig im vergangenen Dezember hatte man auf dem Piko-Platz demonstriert, da auf dem Rathausplatz der Sonneberger Weihnachtsmarkt stattfand. Ebenfalls ein Novum: Ein Bratwurstwagen von AfD-Stadtrat und Fleischer Philipp Heß, der dafür sorgte, dass die Demonstranten mit gefülltem Magen ihren Unmut kundtun konnten.