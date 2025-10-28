Zudem sei bei der Mobilisierung von Gegenprotesten durch rechte Gruppen ein besonderer Fokus auf die Städte Magdeburg und Bautzen erkennbar, heißt es weiter. Dabei finde eine rechtsextreme Mobilisierung zunehmend koordiniert und professionell statt. In Bautzen habe es im vergangenen Jahr mit 680 Teilnehmern die größte Demonstration gegen einen CSD in Deutschland gegeben. In diesem Jahr hatte die Gegendemonstration nach Polizeiangaben rund 500 Teilnehmer. Der CSD mobilisierte rund 3.000 Menschen.