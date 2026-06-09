Mondprogramm der Nasa Italiener statt Deutscher bei "Artemis" - Was bedeutet das?

Außerdem ist mit Parmitano ein ganz besonderes Stück Raumfahrtgeschichte verbunden: Er wäre 2013 beinahe der erste Mensch geworden, der im Weltall ertrank. Bei einem Außeneinsatz hatte sich sein Helm mit Wasser gefüllt, er hatte es knapp zurück an Bord geschafft.

Wie legt die Esa fest, wer mitfliegen darf?

Dabei spielt das Geld eine große Rolle: Deutschland, Frankreich und Italien sind die größten Beitragszahler der Esa, weshalb nicht überraschend ist, dass diese Länder bei den Mondflügen zum Zug kommen sollen. Deutschland - wichtigster Unterstützer der Raumfahrtbehörde - hatte seinen Beitrag im November auf einen Höchstwert von 5,4 Milliarden Euro aufgestockt. Im vorigen Dreijahreszeitraum waren es 3,5 Milliarden Euro.

Gab es nicht kürzlich schon eine Mond-Mission?

Ja. Erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert waren Anfang April wieder Menschen in die Nähe des Mondes geflogen. Gelandet waren sie nicht. Zur "Artemis 2"-Crew hatten drei US-Amerikaner und ein Kanadier gehört.

Bei der Bekanntgabe der "Artemis 3"-Crew in Houston zeigten sich auch die "Artemis 2"-Amerikaner auf der Bühne und übergaben ihren Nachfolgern offiziell den Staffelstab. "Bei "Artemis 2" ging es um Mond-Freude, bei "Artemis 3" wird es um Erd-Freude gehen", sagte Nasa-Managerin Nicky Fox.

Was für Raumfahrzeuge sind Teil von "Artemis"?

Die Missionen starten jeweils mit einer "Space Launch System"-Rakete (SLS), der mächtigsten Rakete, die die Nasa bisher gebaut hat. Die Astronauten reisen an Bord der "Orion"-Kapsel, deren Servicemodul für die Versorgung mit Sauerstoff, Wasser und Strom (European Service Module, ESM) im Bremer Airbus-Werk gefertigt wird. "Orion" fliegt größtenteils vollautomatisch.

Anders als bei früheren Nasa-Projekten sind bei "Artemis" private Raumfahrtunternehmen wie Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos und SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk involviert: Sie sollen Mondlander ("Human Landing System", HLS) bauen.

Blue Origin hatte allerdings gerade erst Ende Mai einen großen Rückschlag erlitten, als die leistungsstarke Schwerlastrakete "New Glenn" bei einem Routinetest auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida explodierte. Das Unternehmen mache "hervorragende Fortschritte" bei der Untersuchung des Vorfalls und habe seine Anstrengungen noch einmal verstärkt, um im Zeitplan zu bleiben, sagte Blue-Origin-Manager John Couluris bei der Veranstaltung in Houston.

Ursprünglich sah das Projekt auch einen Außenposten am Mond namens "Lunar Gateway" vor, der als Zwischenstation für bemannte Missionen zum Mond und später möglicherweise auch zum Mars dienen sollte. Die Esa ist daran maßgeblich beteiligt, sie stellt unter anderem drei Kernelemente. Vorbereitung und Umsetzung laufen seit Jahren.

Die Pläne würden zumindest vorerst eingestampft, hatte Isaacman dann aber im März gesagt. Eine endgültige Aussage dazu, ob das "Lunar Gateway" überhaupt noch zum Einsatz kommt, steht bisher aus.

Ist denn sicher, dass es die USA sein werden, die zuerst wieder Menschen auf den Mond bringen?

Nein. "Die Uhr läuft in diesem Wettkampf der Großmächte und Erfolg oder Niederlage wird in Monaten, nicht Jahren gemessen werden", hatte Isaacman im März erklärt.

Es ist Experten zufolge nicht auszuschließen, dass die Chinesen still und leise vorbeiziehen. China hat das Ziel vorgegeben, bis 2030 Menschen auf den Mond zu bringen. Aktueller Plan der Nasa ist zwar, schon 2028 mit "Artemis 4" und "Artemis 5" womöglich gleich zwei Mondlandungen zu unternehmen. In der Vergangenheit gab es aber immer wieder Verzögerungen. Jetzt aber sei die Nasa "extrem zuversichtlich", sagte Isaacman. "Wir werden noch vor Ende 2028 zum Mond zurückkehren."

Das "Artemis"-Programm – benannt nach der Göttin des Mondes und Zwillingsschwester des Gottes Apollo aus der griechischen Mythologie – war von der Nasa 2017 verkündet worden. Ursprünglich sah es eine bemannte Mondlandung - mit "Artemis 3" - bis 2024 vor.

Erster Mensch auf dem rund 400.000 Kilometer entfernten Mond war am 20. Juli 1969 Neil Armstrong, als bislang letzter verließ ihn am 14. Dezember 1972 Eugene Cernan. Insgesamt brachten die USA als bislang einziges Land mit den "Apollo"-Missionen zwölf Männer auf den Mond.

Warum ist der Mond so wichtig?

Für Länder wie die USA und China symbolisiert die Rückkehr zum Mond technologische und geopolitische Führung. Eine dauerhafte Präsenz dort gilt als Weg, nationale Interessen in der Raumfahrt sichern und internationale Kooperationen prägen zu können. Auch Russland zum Beispiel will mit Menschen auf den Mond, hat aber mit Verzögerungen wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten zu kämpfen.