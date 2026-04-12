Mondmission abgeschlossen: Mondmissions-Crew nach Rückkehr zur Erde gefeiert

"Es war nicht einfach, mehr als 200.000 Meilen von zu Hause entfernt zu sein", sagte Wiseman. "Vor dem Start fühlt es sich an wie der größte Traum der Erde, aber wenn man da draußen ist, will man einfach nur wieder zurück zu Familie und Freunden. Es ist eine besondere Sache, ein Mensch zu sein, und es ist eine besondere Sache, auf dem Planeten Erde zu sein." Koch sagte, die Erde habe sich von weitem angefühlt wie ein "Rettungsboot".