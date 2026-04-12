Mondmission abgeschlossen: Mondmissions-Crew nach Rückkehr zur Erde gefeiert

Houston - Die vier Astronauten der "Artemis 2"-Mission, die als erste Menschen seit mehr als 50 Jahren um den Mond herumgeflogen sind, sind nach ihrer Rückkehr von ihren Familien, Freunden und Kollegen gefeiert worden. "Danke, dass ihr uns den Mond wieder gezeigt habt", sagte Nasa-Chef Jared Isaacman bei einer Willkommens-Veranstaltung im texanischen Houston an die US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover und Reid Wiseman sowie den kanadischen Astronauten Jeremy Hansen gerichtet. "Danke, dass ihr uns den Planeten Erde wieder gezeigt habt."