Mond-Mission US-Präsident Trump gratuliert "Artemis 2"-Astronauten

Bei dieser Gelegenheit werde er sie auch um ihre Unterschriften bitten, sagte Trump weiter. Das mache er nicht oft – "aber ihr seid wirklich etwas ganz Besonderes". Trump bezeichnete die Astronauten als "moderne Pioniere" und fragte sie mehrere Fragen – unter anderem, wie es sich angefühlt habe, eine Zeit lang planmäßig ohne die Möglichkeit der Kommunikation mit dem Kontrollzentrum hinter dem Mond unterwegs zu sein. Glover sagte: "Ich habe ein kleines Gebet gesagt, aber dann musste ich weitermachen". Er fügte hinzu: "Wir waren hier sehr beschäftigt und es war eigentlich sehr schön."