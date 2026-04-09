Mond-Mission "Artemis 2"-Crew bereitet sich auf Landung vor

Houston - Die vier Astronauten der "Artemis 2"-Mondmission bereiten sich auf ihre Rückkehr zur Erde vor. Die Crew habe – nachdem sie von dem Song "Under Pressure" von Queen und David Bowie aufgeweckt worden sei – noch einmal zahlreiche wissenschaftliche Tests durchgeführt und damit begonnen, Equipment zu verstauen, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Zwischendurch gratulierte ihnen zudem der kanadische Premierminister Mark Carney per Live-Schalte: "Die Kanadier können gar nicht stolzer auf euch sein."